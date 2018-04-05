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Старт продаж ŠKODA KODIAQ нижегородской сборки назначен на конец апреля
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Старт продаж ŠKODA KODIAQ нижегородской сборки назначен на конец апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает официальный сайт чешской марки, минимальная цена автомобиля планируется в 1,339 млн руб. за версию с двигателем 1.4 TSI (125 л. с.), моноприводом на переднюю ось, механической 6-ступенчатой коробкой передач и матерчатым салоном в базовой комплектации Active, предусматривающей наличие кондиционера и электронной системы динамической стабилизации.
Внедорожник рынку предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style. Подробности по комплектациям и ценам будут объявлены в конце апреля.
Руководитель ŠKODA AUTO Россия Ян Прохазка сообщил, что KODIAQ — первопроходец ŠKODA в сегменте внедорожников. «Отдельно хочу отметить впечатляющую работу, которая проделана по подготовке производственной площадки к выпуску этой модели», — заявил Прохазка.
Напомним, что в России производство ŠKODA KODIAQ стартовало на мощностях Группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде в августе 2017 года. В Нижнем Новгороде в настоящее время также собирают Volkswagen Jetta, Škoda Octavia и Škoda Yeti.
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