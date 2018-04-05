Старт продаж ŠKODA KODIAQ нижегородской сборки назначен на конец апреля

Как сообщает официальный сайт чешской марки, минимальная цена автомобиля планируется в 1,339 млн руб. за версию с двигателем 1.4 TSI (125 л. с.), моноприводом на переднюю ось, механической 6-ступенчатой коробкой передач и матерчатым салоном в базовой комплектации Active, предусматривающей наличие кондиционера и электронной системы динамической стабилизации.

Внедорожник рынку предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style. Подробности по комплектациям и ценам будут объявлены в конце апреля.

Руководитель ŠKODA AUTO Россия Ян Прохазка сообщил, что KODIAQ — первопроходец ŠKODA в сегменте внедорожников. «Отдельно хочу отметить впечатляющую работу, которая проделана по подготовке производственной площадки к выпуску этой модели», — заявил Прохазка.