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Немецкий авторынок идет на спад
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Немецкий авторынок идет на спад 

«Автостат Инфо» 1 час назад
По итогам марта 2018 года продажи легковых автомобилей физлицам на рынке Германии выросли за счет высокого спроса в сегменте SUV, а продажи юрлицам, наоборот, сократились. Это и привело к тому, что в общем итоге в марте на немецком авторынке было зарегистрировано снижение показателей реализации.
Крупнейший авторынок ЕС, Германия, продемонстрировала в марте спад продаж в 3,4% к аналогичному периоду 2017 года. В прошлом месяце здесь было продано 347 433 ед. авто, а за первые три месяца — 878 611 ед. Спад начался после двух месяцев прироста показателей реализации. Тем не менее, за первый квартал 2018 года немецкий рынок вырос на 4% в годовом выражении. Сообщается, что в марте этого года в Германии на 28% выросли продажи автомобилей в сегменте SUV, при этом на 7,8% снизились показатели реализации машин компактного класса. Рынок дизельных авто сократил свою долю в общем объеме реализации до 31,4% (в феврале — 32,5%).
Лидером по продажам новых автомобилей в марте нынешнего года в Германии стал Volkswagen. У автопроизводителя продажи выросли на 1,8%. В ТОП-10 самых успешных автомобильных брендов немецкого рынка в марте попали также: Skoda (+3,9%), Hyundai (+10,8%) и SEAT (+4,8%).
Напомним, что в России, согласно данным «Автостат Инфо», продажи на рынке SUV возросли за первые два месяца 2018 года на 31,5% в годовом выражении. Всего было продано 92 603 кроссовера и внедорожника, а годом ранее — 70 403 таких авто.
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