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Представлен Forester 5-го поколения на платформе Subaru Global Platform.
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Представлен Forester 5-го поколения на платформе Subaru Global Platform. 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Как и новый кроссовер Impreza и XV, Forester сделан на новой жесткой платформе Subaru, и при этом сохранил свой уникальный внешний вид прежней версии с небольшим изменением дизайна.
На новом Forester установят 2,5-литровый плоский четырехцилиндровый движок нового поколения, с крутящим моментом 182 л.с. Для экономии топлива доступна функция start / stop.
В салоне установлен сенсорный экран с новейшей информационно-развлекательной системой Starlink от Subaru. По сравнению с предыдущей версией у новой модели увеличились размеры колесной базы на 30 мм.
Места для ног во втором ряду увеличилось на 35 мм, а полезный объем багажника со сложенными сиденьями второго ряда стал 2155 литров. Процесс погрузки и загрузки теперь будет более комфортным за счет более широкого дверного проема.
В ближайшее время ожидается показ гибридного варианта Subaru Forester.
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