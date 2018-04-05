Представлен Forester 5-го поколения на платформе Subaru Global Platform.

Как и новый кроссовер Impreza и XV, Forester сделан на новой жесткой платформе Subaru , и при этом сохранил свой уникальный внешний вид прежней версии с небольшим изменением дизайна.

На новом Forester установят 2,5-литровый плоский четырехцилиндровый движок нового поколения, с крутящим моментом 182 л.с. Для экономии топлива доступна функция start / stop.

В салоне установлен сенсорный экран с новейшей информационно-развлекательной системой Starlink от Subaru. По сравнению с предыдущей версией у новой модели увеличились размеры колесной базы на 30 мм.

Места для ног во втором ряду увеличилось на 35 мм, а полезный объем багажника со сложенными сиденьями второго ряда стал 2155 литров. Процесс погрузки и загрузки теперь будет более комфортным за счет более широкого дверного проема.