Ford Kuga провалил краш-тест, Mitsubishi ASX недалеко ушел

Отрадно наблюдать, как безопасность автомобиля выходит на одно из первых мест в вопросе выбора покупателями того или иного транспортного средства. Тем не менее, далеко не все, даже современные модели, способны обеспечить ее требуемый уровень, ведь год от года он все выше.

Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS), разработывающий требования к проведению краш-тестов новых продаваемых на рынке США автомобилей и сам же их исполняющий, отчитался о большой проверке 7 популярных компактных кроссоверов. Как выяснилось, ряд жизненно-важных важных тестов оказался не под силу некоторым из автомобилей.

К сожалению, никаких хороших новостей не поступило от Ford Kuga (Escape) — оценка этого кроссовера за защиту пассажира при лобовом ударе "Плохо". Не слишком далеко ушел от Kuga и Mitsubishi ASX (Outlander Sport), отработав на "Средне". IIHS подчеркивает, что в этих моделях кузов промялся слишком сильно внутрь салона, а боковые шторки безопасности попросту не раскрылись.

Последний факт вызвал полное недоумение у специалистов регулятора: "После стольких лет краш-тестов мы не ожидали увидеть подобное" — заявил главный инженер Бекки Мюллер. В частности, салон Kuga (Escape) оказался продавлен конструкциями моторного отсека на целых 254 мм в области верхней части двери, сама же дверь ушла внутрь салона на 101 мм, травмируя бедра манекена.

Что интересно, в 2017 году Ford усилил кузов со стороны водителя, поэтому в аналогичном тесте противоположной части салон деформировался вовнутрь лишь на 127 мм. Почему то же самое не было сделано и для переднего пассажира — большой вопрос к Ford.

По словам главного инженера IIHS, производители не должны пренебрегать безопасностью пассажиров, поэтому тесты будут продолжаться и ужесточаться.