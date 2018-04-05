Новый Opel Vivaro породнится с Peugeot Expert и Citroen Jumpy

Немецкая марка представит фургон следующей генерации в 2019 году.

Fiat Talento и Vauxhall. Нынешний Vivaro делит платформу с Renault Trafic Nissan NV300, а машину нового поколения построят на «тележке» EMP2 концерна PSA Group. Эта платформа лежит в основе почти всех последних моделей французских марок, включая фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy и их пассажирские версии Traveller и SpaceTourer. Переход на новую «тележку» обусловлен тем, что PSA теперь владеет марками Opel

Производство Opel Vivaro следующей генерации наладят на британском заводе бренда, расположенном в городе Лутон. Там же сегодня выпускают актуальную модель. Новинка встанет на конвейер в 2019 году, подробностей о моторах пока нет. Скорее всего, Виваро получит те же двигатели, что и Peugeot Expert и Citroen Jumpy: «французы» сегодня оснащаются турбодизелями 1.6 и 2.0 мощностью от 95 до 180 л.с. Нынешний Vivaro доступен с турбированным дизелем 1.6 с отдачей в 90-140 л.с.

Кстати, по предварительным данным, Expert и Jumpy также «пропишутся» в Лутоне. Сейчас модели, предназначенные для европейского рынка, производят во Франции, но и там их сборка сохранится. Планируется, что мощность британского предприятия Opel вырастет c 60 000 до 100 000 автомобилей в год. Напомним, для России фургоны Peugeot и Citroen собирают на калужском заводе «ПСМА Рус».

Ранее Opel представил «каблучок» Combo нового поколения. Предшественник является «двойником» Fiat Doblo , а новая модель — это уже «близнец» последних Citroen Berlingo и Peugeot Rifter (так теперь называется Partner).

По материалам: www.kolesa.ru