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TVR почти показал спортпрототип для «Ле-Мана»
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TVR почти показал спортпрототип для «Ле-Мана» 

Motor.ru 26 минут назад
Фото: Motor.ru
Британская марка TVR опубликовала тизер спортпрототипа, с которым она намерена вернуться в марафон «24 часа Ле-Мана». Позднее твит с изображением был удален. Последний раз компания принимала участие в гонке 13 лет назад, в 2005 году.
По информации издания Racer, в основе машины лежит прототип класса LMP1 Rebellion R13. Он построен на шасси Oreca и оснащается двигателем V8 от Gibson объемом 4,5 литра. Отдача агрегата составляет около 680 лошадиных сил.
Последней машиной TVR, принимавшей участие в «24 часа Ле-Мана», был суперкар Tuscan Speed Six 400R с четырехлитровой рядной «шестеркой».
Свою последнюю дорожную модель — Griffith — британский производитель представил в сентябре 2017 года на фестивале скорости в Гудвуде. Купе, построенное на карбоновом шасси с граунд-эффектом, оснащается модифицированной версией пятилитрового двигателя V8 Ford семейства Coyote. Отдача агрегата составляет 506 лошадиных сил.
С нуля до 97 километров в час TVR Griffith способен разгоняться за четыре секунды. Его максимальная скорость превышает 322 километра в час.
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