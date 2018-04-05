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Продажи автомобилей Renault в России в январе-марте выросли на 27% — до 33,2 тыс. машин
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Продажи автомобилей Renault в России в январе-марте выросли на 27% — до 33,2 тыс. машин 

Агентство «Москва» 1 час назад
Порядка 33,2 тыс. автомобилей марки Renault было продано в России в январе-марте 2018 г., что на 27% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Renault в марте реализовали 14 тыс. 47 автомобилей — на 25% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам I квартала 2018 г. продажи Renault на российском рынке составили 33 тыс. 195 машин, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Как подчеркивается, в марте 2018 г. все модели Renault, представленные на российском рынке, продемонстрировали уверенный рост продаж.
«Такие результаты стали возможны, прежде всего, благодаря реализации стратегии, основанной на локальном производстве, и во многом обусловлены представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV, которая в июне прошлого года дополнилась новым флагманским кроссовером Renault Koleos. По итогам I квартала 2018 г. одним из драйверов роста стал кроссовер Renault Kaptur, продажи которого увеличились на 28% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — отмечается в сообщении.
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