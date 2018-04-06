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На тесты вышел обновленный хэтчбек Opel Astra
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На тесты вышел обновленный хэтчбек Opel Astra 

Car.ru 20 минут назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Opel обновил свою самую популярную модель Astra, а папарацци уже смогли «засечь» ее на дорожных тестах в Европе.
Отметим, что популярность машин Opel уже несколько лет подряд падает на рынке Старого Света. В частности, в 2017 году уровень продаж Opel Astra снизился на 14% по сравнению с показателями 2016-го. Возможно, поэтому руководство концерна решило ускорить выход на рынок обновленной пятидверки.
Рассматривая представленные фотографии можно увидеть, что обновлённую модель наградили модернизированной головной оптикой, измененными блоками противотуманок, доработанным передним бампером и иной решеткой радиатора.
Уже в базе «посвежевший» автомобиль получил систему предотвращения столкновений, а салон украсили современной «мультимедийкой» с огромным сенсорным дисплеем и поддержкой гаджетов.
Добавим, что производитель выпустит новую «заряженную» комплектацию Astra GSi, которая будет приводиться в движение 4-цилиндровым 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 230 л.с. или дефорсированным двухлитровым турбомотором отдачей 210 л.с. от Opel Insignia GSi.
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