На тесты вышел обновленный хэтчбек Opel Astra

Автопроизводитель Opel обновил свою самую популярную модель Astra, а папарацци уже смогли «засечь» ее на дорожных тестах в Европе.

Отметим, что популярность машин Opel уже несколько лет подряд падает на рынке Старого Света. В частности, в 2017 году уровень продаж Opel Astra снизился на 14% по сравнению с показателями 2016-го. Возможно, поэтому руководство концерна решило ускорить выход на рынок обновленной пятидверки.

Рассматривая представленные фотографии можно увидеть, что обновлённую модель наградили модернизированной головной оптикой, измененными блоками противотуманок, доработанным передним бампером и иной решеткой радиатора.

Уже в базе «посвежевший» автомобиль получил систему предотвращения столкновений, а салон украсили современной «мультимедийкой» с огромным сенсорным дисплеем и поддержкой гаджетов.