Ещё
Обновленный Opel Astra: первые изображения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обновленный Opel Astra: первые изображения 

Motor.ru 47 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Opel опубликовала фотографии обновленной модели Astra. При этом пока нет никакой информации о рестайлинговом автомобиле нет — неизвестно, какие произойдут изменения в технической начинке, а также когда состоится премьера.
Судя по тизерам, дизайн «Астры» изменится минимально: будут доработаны светодиодные фары головного света, а у универсала слегка поменяется рисунок фонарей. Кроме того, станет другой форма корпуса заднего вида и шрифт, используемый для шильдиков.
Нынешняя «Астра» — поколение с индексом К — выпускается с 2015 года. На европейском рынке модель предлагается с базовым трехцилиндровым мотором объемом один литр и мощностью 105 сил, а также с 1,4— и 1,6-литровыми бензиновыми и дизельными «четверками», выдающими от 100 до 200 сил.
Российский рынок Opel покинул в конце 2015-го. Тогда концерн General Motors, который в то время владел маркой, объяснил это нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Сейчас «Опелем» владеет группа PSA Peugeot Citroen, но у нет также нет планов возобновлять продажи машин бренда в РФ.
Motor.ru: последние новости
Редчайший BMW M1 выставили на продажу за 930 тысяч долларов Кроссовер Aston Martin будет только бензиновым Появились фотографии нового кроссовера Volkswagen
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Названы сроки роста цен на бензин5
GM-АвтоВАЗ остановил конвейер1
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов21
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение