Внедорожник Mercedes GLE 2019 проходит финальные испытания 

Очередной ролик снят автошпионами на завершающем этапе подготовки Mercedes GLE 2019 к выходу в серию.
В заездах участвовало несколько прототипов.
Естественно, что все они были одеты в камуфляж, что затруднило получение общего представления о новом поколении кроссоверов.
Однако в первую очередь бросается в глаза округлость корпуса, что визуально уменьшает размер машины. В то же время не исключено, что итоговый вариант все же претерпит изменения в своем внешнем виде.
Ожидается, что новый внедорожник чуть увеличит свою площадь, но его масса при этом снизится благодаря использованию новой платформы MRA. Поэтому для пассажиров появится больше простора.
В рамках него найдется место и для информационно-развлекательной системы MBUX Mercedes, которую впервые опробовали на представителях А-класса.
Есть все основания полагать, что дебют новинки от Mercedes состоится на предстоящем автосалоне в Париже. Серийный выпуск намечен на конец этого года или на начало следующего.