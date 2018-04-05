Внедорожник Mercedes GLE 2019 проходит финальные испытания

Очередной ролик снят автошпионами на завершающем этапе подготовки Mercedes GLE 2019 к выходу в серию.

В заездах участвовало несколько прототипов.

Естественно, что все они были одеты в камуфляж, что затруднило получение общего представления о новом поколении кроссоверов.

Однако в первую очередь бросается в глаза округлость корпуса, что визуально уменьшает размер машины. В то же время не исключено, что итоговый вариант все же претерпит изменения в своем внешнем виде.

Ожидается, что новый внедорожник чуть увеличит свою площадь, но его масса при этом снизится благодаря использованию новой платформы MRA. Поэтому для пассажиров появится больше простора.

В рамках него найдется место и для информационно-развлекательной системы MBUX Mercedes, которую впервые опробовали на представителях А-класса.

Есть все основания полагать, что дебют новинки от Mercedes состоится на предстоящем автосалоне в Париже. Серийный выпуск намечен на конец этого года или на начало следующего.