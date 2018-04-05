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Обновился выпускающийся в России Mercedes Sprinter Classic
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Обновился выпускающийся в России Mercedes Sprinter Classic 

CarClub 59 минут назад
Фото: CarClub
Фургон Mercedes Sprinter выпускается в Нижнем Новгороде с 2013 года. На тот момент это была машина предыдущего поколения, из-за чего ей добавили приставку Classic. Ныне модель относится уже к позапрошлому поколению. Не иначе, на фоне выхода современного «коммерсанта» производитель решил провести модернизацию российского автомобиля.
Двигатель объемом 2,2 литра не изменился и по-прежнему предлагает варианты отдачей 109 или 136 л.с. А вот на смену 5-ступенчатой коробке пришла 6-ступенчатая. Дополнительная передача снизила средний расход топлива на 4,7%, уровень шума — на 2 дБ, а еще стала лучше динамика.
В бампере зажглись прежде отсутствующие дневные ходовые огни, а передние противотуманки включили в базовое оснащение. Маленький логотип марки с капота исчез, зато звезда на решетке радиатора стала более ярко выраженной.
Коснулось расширение комплектации и рабочего места водителя. Отныне любой Mercedes Sprinter Classiс оснащен электроприводами стекол и зеркал, левым креслом с обогревом и подлокотником. Грузовой отсек обрел внутреннюю обшивку и подсветку порогов.
Плохая новость — машина подорожала. За фургон начального уровня нужно отдать 1 697 000 рублей, и это сразу на 92 тысячи дороже дореформенного автомобиля. Впрочем, Sprinter нового поколения, который скоро появится у дилеров, будет гораздо дороже, так что Classic остается привлекательным и выгодным приобретением.
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