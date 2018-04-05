Конкурент BMW M4 от Alfa Romeo станет частично LaFerrari

Компания Alfa Romeo ведет работу над двухдверной версией Giulia. Купе предложат с обычными бензиновыми и дизельными моторами, а также с гибридной установкой на базе 2,9-литрового битурбодвигателя V6 c системой рекуперации энергии от Ferrari LaFerrari . Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Autocar.

По предварительной информации, купе Alfa Romeo Giulia станет самой мощной дорожной моделью марки. В гибридной модификации отдача силовой установки составит 650 лошадиных сил. Это больше, чем у ближайших конкурентов: BMW M4 (431 лошадиная сила), Audi RS5 (450 сил) и Mercedes-AMG C63 S Coupe (510 лошадиных сил).

Публичный дебют двухдверки Giulia состоится до конца текущего года. Старт продаж запланирован на 2019-й.

В основе купе будет лежать шасси седана, топовая модификация которого — Quadrifoglio — комплектуется такой же «битурбошестеркой», но без гибридной составляющей. Отдача агрегата — 510 лошадиных сил (600 Нм). Он может работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмидиапазонной автоматической трансмиссией.

«Джулия» способна разгоняться до «сотни» за 3,9 секунды, а ее максимальная скорость составляет 307 километров в час. В 2016 году Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio проехала Нюрбургринг за 7 минут 32 секунды, став самым быстрым седаном «Северной петли».

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