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Дилерам Chevrolet показали «выглядящий среднемоторным» Corvette
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Дилерам Chevrolet показали «выглядящий среднемоторным» Corvette 

Motor.ru 55 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Chevrolet провела дилерскую конференцию в Лас-Вегасе, в рамках которой показала продавцам пару изображений суперкара Corvette следующего поколения. Один из участников мероприятия заявил, что новинка «определенно выглядит среднемоторной». Об этом он написан на Corvette Forum.
Никаких технических деталей о суперкаре пока нет. Автор сообщения написал лишь, что некоторые элементы передней части кузова новинки похожи на детали ZR1-версии «Корвета» текущего поколения.
Он отметил также, что официальный дебют среднемоторной модификации Chevrolet Corvette состоится в конце текущего года.
Ранее в интернете неоднократно появлялись фотографии тестовых прототипов «Корвета» со среднемоторной компоновкой. В частности, несколько экземпляров видели у ресторана быстрого питания, а кузовные элементы модели фотографировали прямо на заводе.
Предполагается, что Chevrolet Corvette нового поколения получит доработанную версию мотора V8 предшественника, отдача которого составит 450-500 лошадиных сил. Ожидается также, что агрегат будет работать вместе с роботизированной коробкой передач.
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