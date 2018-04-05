Обновленная Honda HR-V замечена на тестах

Обновленная Honda HR-V замечена во время тестирования

Японская компания готовится продемонстрировать модернизированную версию Honda HR-V . В настоящее время автомобиль проходит испытания в Малайзии на общедоступных дорогах практически без камуфляжа.

В задней части тестируемого транспортного средства просматривается хромированная полоска, соединяющая задние фонари, в то время как в передней — обновленный передний бампер, совершенно новые дневные ходовые огни и пересмотренная решетка радиатора, исключающая хромированные акценты.

Топовые версии обновленной HR-V станут поставляться с новой конструкцией светодиодных фар, аналогичной до последних моделей Accord и Civic.

Конечно, вполне возможно, что представленный прототип не является конечным вариантом, который будет предложен производителем. Ожидается, что в ближайшем будущем компания Honda раскроет подробности модификации и представит официальные изображения.