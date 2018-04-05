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Обновленная Honda HR-V замечена на тестах
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Обновленная Honda HR-V замечена во время тестирования 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Paultan.org
Японская компания готовится продемонстрировать модернизированную версию Honda HR-V. В настоящее время автомобиль проходит испытания в Малайзии на общедоступных дорогах практически без камуфляжа.
В задней части тестируемого транспортного средства просматривается хромированная полоска, соединяющая задние фонари, в то время как в передней — обновленный передний бампер, совершенно новые дневные ходовые огни и пересмотренная решетка радиатора, исключающая хромированные акценты.
Топовые версии обновленной HR-V станут поставляться с новой конструкцией светодиодных фар, аналогичной до последних моделей Accord и Civic.
Конечно, вполне возможно, что представленный прототип не является конечным вариантом, который будет предложен производителем. Ожидается, что в ближайшем будущем компания Honda раскроет подробности модификации и представит официальные изображения.
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