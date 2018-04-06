Кроссоверы Ford Kuga и Mitsubishi ASX внезапно провалили краш-тесты

В США провели краш-тесты нескольких кроссоверов по новой методике. Выяснилось, что сразу два производителя «халтурят» с обеспечением безопасности переднего пассажира. Критике подверглись местные аналоги Kuga и ASX.