Машина американской мечты: три кабриолета на аукционе в Майами

Аукционный дом RM Auctions, специализирующийся на продаже автомобилей, и аукцион Sotheby’s отметили трехлетие слияния. За это время под новым брендом RM Sotheby’s были проданы четыре автомобиля из 10 самых дорогих машин в истории аукционов.

В ближайшие выходные коллекционеры соберутся в получасе езды от Майами — в Форт-Лодердейле.

$1 200 000 — $1 500 000 В 1957 Mercedes-Benz представил кабрио-версию знаменитого крылатого 300 SL Gullwing. Этот автомобиль — один из последних 210 экземпляров модели, которые оснащались дисковыми тормозами. Выполненный в редком цвете Mercedes Blue с кожаным салоном медового оттенка, родстер 40 лет принадлежал одному владельцу. Пробег — 36 600 миль, около 59 000 км.

Packard Twin Six Sport Phaeton by Dietrich (1932)

$375 000 — $425 000 Первый в истории автомобиль с двигателем V-12, выпускавшийся с 1916 года, который большевистские вожди предпочитали даже « Роллс-Ройсам ». Дизайн этого фаэтона — последняя работа шэф-стилиста Рэя Ритриха для Packard. Один из последних Twin Six в великолепном состоянии. В 2015 году занял первое место в своем классе на шоу San Marino Motor Classic.

$220 000 — $270 000 Самая дорогая модель Cadillac 1953 года стоила $7750 (что соответствует сегодняшним $65 000). Этот Eldorado выпущен под номером 73 в лимитированной серии из 532 экземпляров. С момента тщательной реставрации в конце XX века кабриолет проехал всего 100 миль, участвовал во всех главных шоу Cadillac и был отмечен Национальным Гран-при Клуба антикварных автомобилей Америки 2000 года.

Читайте также