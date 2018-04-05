Новый Mercedes-AMG GLS 63: первые изображения

Недавно во время испытаний в объектив фотошпионов попалась самая мощная версия следующего поколения большого немецкого кроссовера. Портал «Карельские Вести» составил своё представление о том, какой она получится.

Пока кузов тестовых образцов скрыт толстым слоем камуфляжа, но кое-что уже можно увидеть. Прежде всего, новый GLS 63 получит большую решётку радиатора с вертикальными планками (так называемая Panamericana), которая впервые в новой истории марки появилась на Mercedes-AMG GT3, а позже «прописалась» на многих АМГ-версиях моделей бренда. Например, такой решёткой обзавелось рестайлинговое купе С-класса в самой мощной модификации, представленное совсем недавно.

Задняя часть характерна высоко расположенными горизонтальными фонарями и нишей номерного знака. Версия GLS 63 будет выделяться оригинальным бампером и фирменными сдвоенными угловатыми патрубками выхлопной системы.

В настоящее время в России Mercedes-AMG GLS 63 нынешнего поколения, оснащённый 584-сильным восьмицилиндровым двигателем, оценивается в 10 700 000 рублей.

Напомним, в прошлом месяце были названы российские цены на пикап Х-класса.

По материалам: www.kolesa.ru