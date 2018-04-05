Ещё
Новый Mercedes-AMG GLS 63: первые изображения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Mercedes-AMG GLS 63: первые изображения 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Недавно во время испытаний в объектив фотошпионов попалась самая мощная версия следующего поколения большого немецкого кроссовера. Портал «Карельские Вести» составил своё представление о том, какой она получится.
Пока кузов тестовых образцов скрыт толстым слоем камуфляжа, но кое-что уже можно увидеть. Прежде всего, новый GLS 63 получит большую решётку радиатора с вертикальными планками (так называемая Panamericana), которая впервые в новой истории марки появилась на Mercedes-AMG GT3, а позже «прописалась» на многих АМГ-версиях моделей бренда. Например, такой решёткой обзавелось рестайлинговое купе С-класса в самой мощной модификации, представленное совсем недавно.
Задняя часть характерна высоко расположенными горизонтальными фонарями и нишей номерного знака. Версия GLS 63 будет выделяться оригинальным бампером и фирменными сдвоенными угловатыми патрубками выхлопной системы.
В настоящее время в России Mercedes-AMG GLS 63 нынешнего поколения, оснащённый 584-сильным восьмицилиндровым двигателем, оценивается в 10 700 000 рублей.
Напомним, в прошлом месяце были названы российские цены на пикап Х-класса.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Volkswagen тестирует новый кроссовер Tayron. Первые фото В линейке Hyundai может появиться большой внедорожник Palisade Автомобильный номер выставили на продажу за 14,4 миллиона фунтов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов8
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей141
Каким будет новый SUV-флагман Kia1
Смягчить закон о 0,3 промилле
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение