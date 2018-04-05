В сеть выложили видео с редким Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero с индексом Evolution стал героем видеоролика в интернете.

Просмотрев его, можно совершить экскурс в историю.

Компания Mitsubishi редко использует приставку Evolution для своих моделей. Главным образом, этот индекс был характерен для семейства Lancer.

Однако Evolution стали называть и лимитированную серию Mitsubishi Pajero, находившуюся в производстве в период с 1997 по 1999 года. Всего был выпущено 2500 единиц для участия в ралли.

И автомобиль себя оправдал. В 1997 и 1998 годах он одерживал победы в классе внедорожников на всемирно известном ралли в Дакаре. Успеху во многом способствовал двигатель в 3,5 литра с мощностью в 276 лошадиных сил.

Такая установка позволяла разогнать машину до 100 километров за 8 с половиной секунд, что по тем временам не так уж и плохо.

Для гонок машине предали характерные внешние черты. В их число входят оригинальные задние спойлер и крылья, противотуманные фары на бампере и многое другое. Например — это сиденья Recaro для удобства экипажа.