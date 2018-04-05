В апреле Toyota Hilux стала дороже на 46–52000 рублей

По последним данным от автоаналитиков «Автостата», расценки на Toyota Hilux на начало апреля выросли в пределах 46-52000 российских рублей (+2-2,2%).

Самой доступной в линейке называют модификацию «Стандарт» с 2,4-литровым дизелем на 150 л.с. и механической КПП. Такой вариант предлагается за 2161000 рублей (+46000 рублей).

Наиболее дорогой из предложений по обсуждаемой автомодели называют модификацию «Престиж» с 2,8-литровым мотором на 172 л.с. и коробкой-автоматом. Тут новый ценник составляет 2636000 рублей (+52000 рублей).

Известно, что автомодель Hilux от японского автобренда Toyota находится в списке наиболее надежных автомобилей в плане сохранения остаточной стоимости.

Такие автомобили в случае необходимости довольно легко продаются и их стоимость очень медленно падает с годами.

За период январь-февраль этого года автодилеры реализовали 445 новых экземпляров обсуждаемой автомодели.