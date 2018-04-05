Компания Citroën анонсирует цены на новые минивэны C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer

Французский производитель Citroen раскрыл стоимость новых минивэнов C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer, которые теперь будут оснащаться автоматической коробкой передач EAT8 в сочетании с двигателем BlueHDi 160.

Как сообщает пресс-служба концерна, наряду с новыми ценами в Европе компания официально заявляет о переименовании моделей Picasso, которые теперь получат имя SpaceTourer. Семейство SpaceTourer отныне объединяет три пассажирских минивэна (включая микроавтобус SpaceTourer), которые дополняют гамму пассажирских автомобилей Citroёn, а также символизирует вместительность, оригинальность и безграничные возможности для путешествий. Современные, простые в эксплуатации и ориентированные на семью автомобили, позволяющие водителям и пассажирам совершать комфортные поездки, отличаются улучшенным дизайном и применением новейших технологий.

Создатели C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer смогли воплотить все лучшие наработки в плане дизайна экстерьера и интерьера, который сочетает вместительность, и простор с универсальностью, эксплуатационной адаптируемостью и комфортом на борту автомобиля. А благодаря модульной платформе EMP2 удалось добиться невероятной экономичности.

Главным событием весны для компании Citroen станет презентация автоматической коробки передач EAT8 последнего поколения, устанавливаемой на C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer. На первых порах EAT8 будет устанавливаться с дизельным двигателем BlueHDi 160 S & S, а до конца 2018 года линейка двигателей в сочетании с EAT8, будет расширена.

Разработанная в сотрудничестве с японскими инженерами Aisin новая восьмиступенчатая автоматическая гидромеханическая коробка передач предлагает простое и интуитивное управление в том числе и с помощью подрулевых лепестков.

По сравнению с EAT6, новая коробка обеспечивает еще большую экономичность и более высокий уровень комфорта:

сокращение расхода топлива до 7% по сравнению с EAT6;

сокращение вредных выбросов, особенно в нижнем диапазоне скоростей и при движении в городе;

весит меньше на 2 кг по сравнению с EAT6.

Новый двигатель, отвечающий требованиям стандарта Euro 6.2 и пришедший на замену 150 EAT6, будет устанавливаться на модели C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer.

Цены на новые модели C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer (во Франции):

C4 Spacetourer BlueHDi 160 S&S EAT8 Feel: 33 850 €

C4 Spacetourer BlueHDi 160 S&S EAT8 Shine: 36 650 €

Grand C4 Spacetourer BlueHDi 160 S&S EAT8 Feel: 35 050 €

Grand C4 Spacetourer BlueHDi 160 S&S EAT8 Shine: 37 850 €.

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