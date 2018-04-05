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Автокомпания Koenigsegg больше не будет выпускать автомодели серии Agera RS
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Автокомпания Koenigsegg больше не будет выпускать автомодели серии Agera RS 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
Как сообщили официальные представители шведского автобренда, выпуск автомоделей серии Koenigsegg Agera RS будет прекращен.
Данный автомобиль прославился пятью грандиозными достижениями. В том числе он был первым в коротких заездах по разгону до 400 кмч. Также обсуждаемая автомодель показала лучшие результаты в езде по общественным дорогам.
По силовой части машина оснащена пятилитровым турбомотором на 1176 л.с., а со специальным опционным пакетом мощность возрастает до 1360 л.с.
Всего автокомпания выпустила 25 экземпляров Agera RS, последний из которых был сделан по спецзаказу.
В конце, перед полным прекращением выпуска этой автомодели, выпустят еще две последние в мелкой серии Final Edition.
Следующим в списке автоновинок у шведской автокомпании идет суперкар с гибридным силовым агрегатом Koenigsegg Regera. Шведские автомобиль строители уверены, что новинка принесет не меньше достижений, нежели автомодель уходящая из «большого спорта».
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