Автокомпания Koenigsegg больше не будет выпускать автомодели серии Agera RS

Как сообщили официальные представители шведского автобренда, выпуск автомоделей серии Koenigsegg Agera RS будет прекращен.

Данный автомобиль прославился пятью грандиозными достижениями. В том числе он был первым в коротких заездах по разгону до 400 кмч. Также обсуждаемая автомодель показала лучшие результаты в езде по общественным дорогам.

По силовой части машина оснащена пятилитровым турбомотором на 1176 л.с., а со специальным опционным пакетом мощность возрастает до 1360 л.с.

Всего автокомпания выпустила 25 экземпляров Agera RS, последний из которых был сделан по спецзаказу.

В конце, перед полным прекращением выпуска этой автомодели, выпустят еще две последние в мелкой серии Final Edition.

Следующим в списке автоновинок у шведской автокомпании идет суперкар с гибридным силовым агрегатом Koenigsegg Regera. Шведские автомобиль строители уверены, что новинка принесет не меньше достижений, нежели автомодель уходящая из «большого спорта».