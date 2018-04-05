«КамАЗ» начал работу над собственным аэротакси

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Автопроизводитель «КамАЗ» разрабатывает летающий автомобиль «Пегас» для перевозки пассажиров. Планируется, что транспортное средство сможет передвигаться по автомобильным дорогам и работать в качестве аэротакси. Об этом сообщает деловое издание «Бизнес Online».

Масса летательного аппарата составит около 1,5 тонны. Машина будет создана из двух платформ: воздушной и наземной. В машине будет установлен электрический двигатель, а в летающем модуле конструкторы поставят двигатель внутреннего сгорания. Скорость движения по земле составит 110 км/ч, а в полете — 150 км/ч. Известно, что электродвигатель обеспечит машине 100 км запаса хода. Цена серийного «Пегаса» составит около $150 тыс.

В «КамАЗе» планируют выпустить два варианта летательного аппарата — пассажирский и грузовой. Однако прежде всего компания рассматривает вариант такси, которое потребует от пассажира выбрать маршрут и высоту полета.

Издание предполагает, что конструкторы российского автопроизводителя использовали идею беспилотного такси Pop Up, концепт которого представили Airbus, Audi и Italdesign. Концепция летательного аппарата строится вокруг двухместной капсулы, которую можно установить на колесную платформу или присоединить к квадрокоптеру.

В компании не подтвердили информацию о разработке летающего такси. В пресс-службе отметили, что автопроизводитель ищет новые идеи и тренды и сообщили, что компания уже разрабатывает беспилотные автомобили.

В марте словацкая компания AeroMobil представила концепт летающего электромобиля, который способен совершать вертикальные взлет и посадку (VTOL), а также передвигаться по дорогам общего пользования.

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