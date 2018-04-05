BMW пока не будут продолжать линейку моделей i3 и i8

По словам представителя баварского автобренда Стефан Юрашек, обозначенные автомодели не являются родоначальниками целой линейки.

На сегодняшний день — это имиджевые автомодели, демонстрирующие уровень технологий, которыми обладает немецкий автобренд. Пока только так.

Далее Юрашек отметил, что обсуждаемые автомодели пускай и не массово, но стабильно продаются на глобальном авторынке. Другое дело, что пока эти машины несут автокомпании только убытки.

Однако не стоит сразу сгущать краски. Возможно наступит время через два-три года и BMW вдруг представит миру i4 по мотивам концепт-модели iNext.

Но на данный момент судьба этих «зеленых» автомобилей полностью не решена. Ведь «зеленое» движение в мире только набирает обороты.

"А нам есть на чем выплыть на гребне волны, когда спрос на автомобили обсуждаемого типа станет достаточно высоким. Мы уже к этому готовы. "— заверил глава направления электромобилей BMW.