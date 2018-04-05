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Чехи сделали очень легкое электрокупе с запасом хода 300 километров
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Чехи сделали очень легкое электрокупе с запасом хода 300 километров 

Motor.ru 34 минуты назад
Фото: Motor.ru
Чешская компания MW Motors представила свою первую модель — электрическое ретрокупе Luka EV. Автомобиль выполнен в стилистике спорткаров 1960 годов (например, светотехника напоминает Aston Martin DB4) и способен проехать на одной зарядке до 300 километров.
В основе Luka EV лежит алюминиевое шасси. Кузов электрокара выполнен из армированного стекловолокном пластика. Длина купе составляет 4050 миллиметров, ширина — 1620 миллиметров, высота — 1220 миллиметров. Масса достигает 815 килограммов.
Luka EV оснащается четырьмя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 66 лошадиных сил. Они интегрированы в ступицы колес и питаются от блока никель-кобальт-марганцевых батарей емкостью 21,9 киловатт-часа. На 80 процентов аккумуляторы можно зарядить за 60 минут.
С нуля до 100 километров в час купе разгоняется за 9,6 секунды. Максимальная скорость — 146 километров в час.
В оснащение «Луки» входит мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кресла с отделкой кожей и некий набор современных технологий, о котором компания расскажет позднее.
Цена новинки пока не сообщается. На сайте компании открыта запись на тест-драйв автомбоиля.
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