Спрос на дизельные авто в Британии упал на треть

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Спрос на новые дизельные автомобили в Великобритании резко снизился почти на треть в марте, что привело к падению общей регистрации новых автомобилей на 15,7% и удару по отрасли, сталкивающейся с запретами по всему миру, пишет Reuters.

EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Продажи в марте прошлого года были раздутыми из-за грядущего повышения налогов, а это означает, что сектор ожидал последующее снижение на фоне охлаждения спроса на втором крупнейшем автомобильном рынке в Европе. В марте этого года регистрация новых автомобилей упала до 474069 автомобилей, свидетельствуют данные Общества производителей автомобилей и трейдеров (SMMT), хотя спрос на бензиновые модели вырос на 0,5%. Продажи дизельных автомобилей упали во многих европейских странах, так как регуляторы и политики наносят удар по отрасли своими планами по введению запретов, дополнительных сборов и увеличению налогов на дизельные двигатели. Главный исполнительный директор SMMT Майк Хоус поддержал необходимость новых, чистых дизельных моделей, поскольку в этом месяце повышается ставка акциза на автомобиль для большинства новых покупателей дизельных автомобилей. "Все технологии, независимо от типа топлива, должны играть определенную роль в улучшении качества воздуха при выполнении наших задач по изменению климата, поэтому правительство должно сделать больше, чтобы побудить потребителей покупать новые транспортные средства, а не продолжать пользоваться более старыми и более загрязняющими транспортными средствами", — заявил Хоус. Март, как правило, является самым продаваемым месяцем года, поскольку он является одним из двух месяцев, когда выпускаются новые номерные знаки.