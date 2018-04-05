Ещё
Спрос на дизельные авто в Британии упал на треть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спрос на дизельные авто в Британии упал на треть 

Вести.Ru 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Спрос на новые дизельные автомобили в Великобритании резко снизился почти на треть в марте, что привело к падению общей регистрации новых автомобилей на 15,7% и удару по отрасли, сталкивающейся с запретами по всему миру, пишет Reuters.
EPA/JULIAN STRATENSCHULTE
Продажи в марте прошлого года были раздутыми из-за грядущего повышения налогов, а это означает, что сектор ожидал последующее снижение на фоне охлаждения спроса на втором крупнейшем автомобильном рынке в Европе. В марте этого года регистрация новых автомобилей упала до 474069 автомобилей, свидетельствуют данные Общества производителей автомобилей и трейдеров (SMMT), хотя спрос на бензиновые модели вырос на 0,5%. Продажи дизельных автомобилей упали во многих европейских странах, так как регуляторы и политики наносят удар по отрасли своими планами по введению запретов, дополнительных сборов и увеличению налогов на дизельные двигатели. Главный исполнительный директор SMMT Майк Хоус поддержал необходимость новых, чистых дизельных моделей, поскольку в этом месяце повышается ставка акциза на автомобиль для большинства новых покупателей дизельных автомобилей. "Все технологии, независимо от типа топлива, должны играть определенную роль в улучшении качества воздуха при выполнении наших задач по изменению климата, поэтому правительство должно сделать больше, чтобы побудить потребителей покупать новые транспортные средства, а не продолжать пользоваться более старыми и более загрязняющими транспортными средствами", — заявил Хоус. Март, как правило, является самым продаваемым месяцем года, поскольку он является одним из двух месяцев, когда выпускаются новые номерные знаки.
Вести.Ru: последние новости
Hyundai тестирует новый большой кроссовер Российским кроссоверам BMW Х3 забыли прикрутить винты Ford запустит производство электромобилей в Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов9
Смягчить закон о 0,3 промилле
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей142
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение