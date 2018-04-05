Следующий Mercedes-AMG Black Series будет двухдверной моделью

Компания Mercedes-AMG с самого своего основания занимается разработкой достаточно мощных и высокопроизводительных машин, к которым относятся различные версии кроссоверов и внедорожников. Поэтому неудивительно, что производитель очень ответственно относится к реализации новых моделей.