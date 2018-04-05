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Следующий Mercedes-AMG Black Series будет двухдверной моделью
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Следующий Mercedes-AMG Black Series будет двухдверной моделью 

Auto.Today 13 минут назад
Фото: Auto.Today
Компания Mercedes-AMG с самого своего основания занимается разработкой достаточно мощных и высокопроизводительных машин, к которым относятся различные версии кроссоверов и внедорожников. Поэтому неудивительно, что производитель очень ответственно относится к реализации новых моделей.
По словам директора Mercedes-AMG Тобиаса Моерса, который выступал на прошлой неделе на автосалоне в Нью-Йорке, следующий Black Series будет иметь исключительно две двери. На сегодняшний день AMG Black Series — самые экстремальные автомобили немецкой компании. SLS AMG был последним представителем линейки, продемонстрированным еще в 2013 году, после чего уже спустя два года производитель взял небольшую паузу. С тех пор, множество ценителей роскошных машин и клиентов марки ожидают появление следующей модели. И, как оказалось, это произойдет в ближайшие несколько лет. Тобиас Моерс считает, что пока нет необходимости разрабатывать новое купе C63 AMG Black Series, поскольку, что касается производительности и стоимости он будет пересекаться с GT. То же самое касается купе E-Class и S-Class или SLC и SL. Отмечается, руководство компании отказывается от выпуска двухдверных внедорожников с обозначением Black Series.
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