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Что было, если бы Honda решила вернуть S200
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Что было, если бы Honda решила вернуть S200 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
О некоторых шикарных машинах можно помечтать только в виртуальном мире.
Так и поступили автомобильные специалисты в отношении воображаемого продолжателя Honda S200.
К сожалению, представители Honda дали четко понять, что продолжения после S200 не будет. Поэтому остается рисовать картинку гипотетического автомобиля в воображении. Что же это может быть?
В первую очередь появляется дизайн родстера с внушительным добавлением современных дизайнерских решений. Прежде всего, хотелось бы выделить воздухозаборники на задних крыльях, сделанные в виде очертания бритвы. Спереди будет помещена уникальная световая подпись.
Что же касается двигателя, то на прообразе обновленной S200 лучше всего себя будет чувствовать мотор в 2 литра с мощностью в 300 лошадиных сил. Его могла бы обслуживать механическая коробка передач в 6 ступеней, что, общем-то, неплохой вариант.
Реалии таковы, что Honda полностью переключила свое внимание на электромобилях. Однако они смотрятся круто по-своему.
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