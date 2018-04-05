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Британцы построили «с нуля» 600-сильный Renault Megane RS
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Британцы построили «с нуля» 600-сильный Renault Megane RS 

Motor.ru 40 минут назад
Фото: Motor.ru
Британская команда Prodrive представила хэтчбеки Renault Megane RS, подготовленные для Чемпионата мира по ралли-кроссу. Автомобили предназначены для команды GCK RX: на них будет выступать ее руководитель Герлен Шишери и его напарник Жером Гроссе-Жанен.
Автомобили напоминают «Меганы» только внешне — на самом деле они разработаны практически «с нуля». В конструкции гоночного хэтчбека используется сталь и композитные материалы. В «Продрайве» отказались от подвески McPherson в пользу двухрычажки на передней и задней оси, а также установили специально разработанные амортизаторы Ohlins и тормоза.
В моторном отсеке находится двухлитровый четырехцилиндровый турбодвигатель, построенный «Продрайвом» специально для этого автомобиля. Агрегат выдает 600 лошадиных сил и работает в паре с пятиступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac. Как говорят в компании, использование уникального мотора позволило «не идти на компромиссы», которых не удалось бы избежать в случае установки любого заводского агрегата.
В этом году в Чемпионате по ралли-кроссу участвуют семь моделей. Три команды поддерживаются автопроизводителями (Volkswagen, Audi и Peugeot), а остальные являются «частниками». Новый сезон начнется 14 апреля гонкой в Барселоне.
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