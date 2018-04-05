Двигатель от Ferrari 458 Italia примет участие в торгах 

Итальянская компания не специализируется на производстве двигателей. Конечно, она производит агрегаты для автомобилей Maserati и Alfa Romeo, однако просто заказать мотор у Ferrari — невозможно.
Как стало известно, в следующем месяце на аукционе в Монако будет выставлен двигатель для Ferrari 458 Italia, что никогда ранее не использовался по назначению. Чисто теоретически он имеет все необходимые составляющие, благодаря которым его можно было бы установить в транспортное средство. Стоит отметить, что это не обычный агрегат, а последняя модель в линейке. 4,5-литровый мотор от 458 Italia с непосредственным впрыском топлива способен производить 562 лошадиные силы и 540 Нм крутящего момента. Это достаточно впечатляющие показатели, которые предоставляют ему возможность принимать участье в подобной выставке. И если кто-то из участников аукциона Монако поместит его в выбранное транспортное средство — сможет узнать, какими огромными возможностями обладает двигатель.