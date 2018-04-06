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Toyota вывел на рынок роскошную версию внедорожника Fortuner
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Toyota вывел на рынок роскошную версию внедорожника Fortuner 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Toyota начал продажи новой шикарной версии внедорожника Fortuner.
Первая партия машин особой серии «Diamond» уже приехала в аргентинские дилерские центры.
Отметим, что в Аргентине модель Fortuner известна под названием SW4. Новая топовая модификация автомобиля была представлена в начале прошлого месяца. Цена Toyota SW4 Diamond составляет 1 223 700 песо (3,49 млн рублей).
В отличие от стандартного внедорожника версия SW4 Diamond получила большую пластиковую накладку на решетке радиатора и логотип «SW4». Кроме того, автомобиль наградили уникальными колесными дисками на 18 дюймов.
Салон модели украсили вставками «под медь» и новой кожаной обивкой кресел кремового оттенка. Плюс к этому, в список оснащения внедорожника включили премиальную аудиосистему JBL с 10-ю динамиками и сабвуфером.
В движение особая серия приводится стандартным турбодизелем рабочим объемом 2,8 литра, производительность которого 177 сил. В паре с ним работает 6-ступенчатый гидромеханический автомат. Привод только полный.
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