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Новый Volkswagen Jetta оказался дешевле своего предшественника
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Новый Volkswagen Jetta оказался дешевле своего предшественника 

Car.ru 20 минут назад
Фото: Car.ru
Volkswagen Jetta серии 2019 года оказался на 100 долларов дешевле, чем предыдущая модель.
Базовую версию Volkswagen Jetta можно будет приобрести за 18545 долларов, включая расходы по доставке. Эта комплектация включает в себя двигатель объемом в 1,4 литра с турбонаддувом, который сможет дать мощность в 147 лошадиных сил.
Начальный вариант будет работать на шестиступенчатой механической коробке передач. При желании можно будет заказать автомобиль с коробкой-автомат в 8 ступеней. Это обойдется на 800 долларов дороже.
Дальше стоимость Volkswagen Jetta увеличивается в зависимости от выбранной покупателем начинки и дизайна. Можно приобрести машину с кожаным салоном (включая обивку рулевого колеса и ручки переключения передач) панорамным люком, климат-контролем.
Более дорогие варианты также добавляют в свой внешний вид элементы спортивного стиля, включая фары, переднюю решетку, бампера.
Самым продвинутым в ряду Volkswagen Jetta является вариант Premium. Его стоимость стартует от 26 500 USD.
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