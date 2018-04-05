Новый Volkswagen Jetta оказался дешевле своего предшественника

Volkswagen Jetta серии 2019 года оказался на 100 долларов дешевле, чем предыдущая модель.

Базовую версию Volkswagen Jetta можно будет приобрести за 18545 долларов, включая расходы по доставке. Эта комплектация включает в себя двигатель объемом в 1,4 литра с турбонаддувом, который сможет дать мощность в 147 лошадиных сил.

Начальный вариант будет работать на шестиступенчатой механической коробке передач. При желании можно будет заказать автомобиль с коробкой-автомат в 8 ступеней. Это обойдется на 800 долларов дороже.

Дальше стоимость Volkswagen Jetta увеличивается в зависимости от выбранной покупателем начинки и дизайна. Можно приобрести машину с кожаным салоном (включая обивку рулевого колеса и ручки переключения передач) панорамным люком, климат-контролем.

Более дорогие варианты также добавляют в свой внешний вид элементы спортивного стиля, включая фары, переднюю решетку, бампера.

Самым продвинутым в ряду Volkswagen Jetta является вариант Premium. Его стоимость стартует от 26 500 USD.