Lotus сделал «самый совершенный» Exige для коллекционеров

Компания Lotus представила специальную модификацию спорткара Exige — Cup 430 Type 25. Новинку производитель называет «самым совершенным» вариантом модели, предназначенным для настоящих коллекционеров. Всего выпустят лишь 25 экземпляров машины.

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Новинка назван в честь одного из самых успешных болидов Формулы-1 — Lotus 25, вышедшего на старт чемпионата мира в 1962 году и выигравшего два Кубка конструкторов. Спецверсия Exige будет предлагаться в том же зеленом цвете с желтыми акцентами, что и гоночный автомобиль. Также машину можно заказать в белом цвете.

Спорткар оснащается 430-сильным шестицилиндровым двигателем 3.5 и шестиступенчатой механической коробкой передач. С нуля до 96 километров в час Exige Cup 430 ускоряется за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 289 километров в час.

Каждый автомобиль получит табличку с индивидуальным номером в салоне и сертификат соответствия, подписанный руководителем «Лотуса» Жан-Марком Жале. Кроме того, покупателям машины подарят книгу «Jim Clark: Tribute to a Champion», подписанную сыном Колина Чэпмена Клайвом и главным механиком команды Формулы-1 Lotus в 1960-х Бобом Дэнсом.

Купить спорткар можно будет только в Великобритании, Германии, Франции и Италии. Стоимость машины — 110 тысяч фунтов (140 тысяч евро).