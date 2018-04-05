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Lotus сделал «самый совершенный» Exige для коллекционеров
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Lotus сделал «самый совершенный» Exige для коллекционеров 

Motor.ru 12 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Lotus представила специальную модификацию спорткара Exige — Cup 430 Type 25. Новинку производитель называет «самым совершенным» вариантом модели, предназначенным для настоящих коллекционеров. Всего выпустят лишь 25 экземпляров машины.
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Новинка назван в честь одного из самых успешных болидов Формулы-1 — Lotus 25, вышедшего на старт чемпионата мира в 1962 году и выигравшего два Кубка конструкторов. Спецверсия Exige будет предлагаться в том же зеленом цвете с желтыми акцентами, что и гоночный автомобиль. Также машину можно заказать в белом цвете.
Спорткар оснащается 430-сильным шестицилиндровым двигателем 3.5 и шестиступенчатой механической коробкой передач. С нуля до 96 километров в час Exige Cup 430 ускоряется за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 289 километров в час.
Каждый автомобиль получит табличку с индивидуальным номером в салоне и сертификат соответствия, подписанный руководителем «Лотуса» Жан-Марком Жале. Кроме того, покупателям машины подарят книгу «Jim Clark: Tribute to a Champion», подписанную сыном Колина Чэпмена Клайвом и главным механиком команды Формулы-1 Lotus в 1960-х Бобом Дэнсом.
Купить спорткар можно будет только в Великобритании, Германии, Франции и Италии. Стоимость машины — 110 тысяч фунтов (140 тысяч евро).
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