Prodrive взял «Меган» и превратил его в феноменальный аппарат для ралли-кросса

Новый Renault Megane RS RX будет соревноваться в World Rallycross в этом году.

Prodrive, мастер постройки легендарных автомобилей Subaru World Rally Championship, показал новый автомобиль для ралли-кросса. Renault Megane RS RX был разработан с нуля для команды GCK RX и будет участвовать в чемпионате FIA World Rallycross сезоне-2018. Такие машины получат: Гирлен Шишери, он же и босс коллектива, а также его товарищ по команде Жером Гроссе-Жанен.

Машина напоминает дорожный «Меган» чисто внешне. Под оболочкой же — совершенство гоночных технологий. Автомобиль был разработан с использованием самых передовых наработок в области создания подобной техники. Естественно, что особое внимание уделили аэродинамике. На заказ был спроектирован четырёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Он 600-сильный и сочетается с пятиступенчатой секвентальной коробкой передач, которая является делом рук компании Xtrac.

Подвеска этой машины отличается от любой другой подвески в мире. Prodrive решил отказаться от типичной McPherson в пользу двухрычажки. Помимо этого, отметим специально разработанные амортизаторы Ohlins и такие же уникальные тормоза. Колёса предоставила OZ.

👌 The Renault Megane R. S. RX looks good on the @SilverstoneUK pit lane, right?!#WorldRX pic.twitter.com/K5h8lL3uij

— GCK (@GCKRX) 26 марта 2018 г.