Prodrive взял «Меган» и превратил его в феноменальный аппарат для ралли-кросса 

Новый Renault Megane RS RX будет соревноваться в World Rallycross в этом году.
Prodrive, мастер постройки легендарных автомобилей Subaru World Rally Championship, показал новый автомобиль для ралли-кросса. Renault Megane RS RX был разработан с нуля для команды GCK RX и будет участвовать в чемпионате FIA World Rallycross сезоне-2018. Такие машины получат: Гирлен Шишери, он же и босс коллектива, а также его товарищ по команде Жером Гроссе-Жанен.
Машина напоминает дорожный «Меган» чисто внешне. Под оболочкой же — совершенство гоночных технологий. Автомобиль был разработан с использованием самых передовых наработок в области создания подобной техники. Естественно, что особое внимание уделили аэродинамике. На заказ был спроектирован четырёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Он 600-сильный и сочетается с пятиступенчатой секвентальной коробкой передач, которая является делом рук компании Xtrac.
Подвеска этой машины отличается от любой другой подвески в мире. Prodrive решил отказаться от типичной McPherson в пользу двухрычажки. Помимо этого, отметим специально разработанные амортизаторы Ohlins и такие же уникальные тормоза. Колёса предоставила OZ.
👌 The Renault Megane R. S. RX looks good on the @SilverstoneUK pit lane, right?!#WorldRX pic.twitter.com/K5h8lL3uij
— GCK (@GCKRX) 26 марта 2018 г.
Renault Megane RS RX совершил свой боевой дебют на треке в Сильверстоуне на прошлой неделе. Он является одним из семи автомобилей, участвующих в чемпионате мира по ралли в этом году. Три ключевые команды, поддерживаемые заводом, в лице Volkswagen, Audi и Peugeot капитально обновили свои машины, в то время как частные Olsbergs (Ford Fiesta), Grönholm RX Taneco (Hyundai i20) и Оливер Беннетт (Mini Cooper) представят совершенно новые автомобили. Сезон-2018 WorldRX стартует 14-16 апреля с этапа в испанской Барселоне.