MW Motors показала Luka EV. Это причудливый электрокар от чехов

Luka EV — это новое предложение от MW Motors, расположенной в Чешской Республике.

Ничто так не будоражит сердца автолюбителей, как классические машины. Luka EV действительно смотрится несколько раритетно, но на самом-то деле современен невероятно — это ведь электрокар. Глядя на авто, сразу вспоминаешь про DB4 Aston Martin из 60-х. Отличный ориентир был выбран! Кстати, есть кое-что, как нам кажется, и от Mercedes-Benz 190 SL. Не забываем, что это вообще первенец для MV Motors.

Внутри купе классическая тематика продолжается. Обнаруживаем простые по форме кожаные сиденья. Нельзя пройти мимо отделки углеродным волокном. Это уже не просто красиво, но и такой спортивный намёк. За современность отвечает сенсорный экран.

MW Motors оснастил своё детище четырьмя электродвигателями, дающими суммарно 66 лошадиных сил. Этого достаточно для 9,6-секундного времени достижения 100 км/ч с места. Интересно, что электромоторчики встроены в ступицы колёс. Батарейный блок для их подпитки идёт ёмкостью 21,9 кВт-ч батареей. Он весьма лёгок и при этом эффективен. Самое оно. Автомобиль весит всего 815 кг.

Представленный чешский автомобиль способен проезжать на одном цикле зарядки до 300 км. Подпитать аккумуляторы до 80-процентного уровня заряда удастся за один час ровно. Скажем, что кузов изготовлен из армированного стекловолокном пластика, шасси тут алюминиевое.

Несмотря на то, что многое мы уже относительно этого проекта знаем, MW Motors предупреждает: Luka EV ещё может поменяться в чём-то. Почему? К примеру, краш-тесты обязательные не проводили пока. Нет ясности и по ценам.