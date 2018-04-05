Luka EV: чехи построили бюджетный электромобиль

Новинка стала первой серийной «легковушкой» с мотор-колесами, как утверждает производитель.

Готовая к производству модель Luka EV является творением чешской компании MW Motors, базирующейся в городе Штеновице. При постройке электрической новинки инженеры использовали лайфхаки с ресурса Hackaday.

Длина машины, внешность которой выполнена в стилистике ретроспорткаров 1950-60 годов, составляет 4 050 мм, а высота — 1 220 мм. Спереди электромобиль схож с классическим купе Volkswagen Karmann Ghia , сзади — с Aston Martin DB4. Шасси и рама изготовлены из алюминиевых трубок прямоугольного сечения, а кузов из стеклопластика.

Ходовая Luka EV, как упоминалось выше, состоит из четырех мотор-колес, суммарная мощность которых составляет 68 л.с. Они питаются от никель-кобаль-марганцевой батареи емкостью 21,9 кВт*ч, обеспечивающей порядка 300 км запаса хода, но создатели отмечают, что цифры предварительные. Зарядить аккумулятор до 80% можно за час.

Чешские инженеры планировали создать автомобиль снаряженной массой в 750 кг. Задача почти была выполнена — серийный вариант Luka EV весит 815 кг. Несмотря на скромную мощность, электромобиль обладает неплохой динамикой — разгон с нуля до 100 км/ч занимает 9,6 секунды, а «максималка» равна 146 км/ч. При этом в салоне есть неплохой набор оборудования: кожаная обивка кресел, климат-система, информационно-развлекательная система с навигационными функциями и электростеклоподъемники.

MW Motors намерена начать продажи Luka EV в скором будущем. В настоящее время любой желающий может записаться на тест-драйв. Вскоре новинка пройдет сертификацию, включающую краш-тест, после чего будет объявлена стоимость, предположительно, не более 20 тысяч евро (около 1 411 000 рублей по текущему курсу).

Накануне портал «Карельские Вести» рассказывал о планах Fisker построить доступный электромобиль ценой до 40 000 долларов, который будет комплектоваться твердотельными аккумуляторами.

По материалам: www.kolesa.ru