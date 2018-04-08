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Кроссовер Ford Kuga подорожал в России на 16 тысяч рублей
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Кроссовер Ford Kuga подорожал в России на 16 тысяч рублей 

Daily-Motor 40 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Ford повысила цены на свой кроссовер Kuga в России. Отныне стоимость автомобилей 2018 года выпуска в базовой комплектации Trend с 2,5-литровым 150-сильным мотором и «автоматом» начинается от 1 миллиона 461 тысячи рублей, что на 16 тысяч рублей дороже, чем было раньше.
Аналогичное подорожание коснулось и других версий этой модели. В «топовой» комплектации Titanium Plus с 1,5-литровым мотором на 182 лошадиные силы приобрести «Кугу» можно теперь по цене от 2 миллионов 69 тысяч рублей.
Средний рост цены на кроссовер Форд Куга 2018 года выпуска в России в апреле составил от 0,8 до 1,1%, пишут наши коллеги из «Автостата».
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