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Свежие краш-тесты IIHS: результат неожиданный
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Свежие краш-тесты IIHS: результат неожиданный 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Участниками последних тестов на безопасность американского Страхового института дорожной безопасности стали исключительно «паркетники».
Целый ряд компактных кроссоверов поучаствовали в испытаниях: BMW X1, Chevrolet Equinox и его перелицованный вариант GMC Terrain, Jeep Compass, Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Outlander Sport, а также Ford Escape в тесте на удар с малым перекрытием со стороны пассажира.
Напомним, Mitsubishi Outlander Sport и Ford Escape продаются на российском рынке под названиями ASX и Kuga, соответственно. Кстати, результатами они не впечатлили.
IIHS добавил в программу удар пассажирской стороной в 2017 году из-за автопроизводителей, которые укрепляли переднюю часть своих машин асимметрично — специально для краш-тестов. Этот тест стал обязательным для получения оценки Top Safety Pick.
BMW X1 в тесте IIHS
Ни одна из перечисленных моделей не смогла заработать максимальные баллы в тестах. Правда, модели BMW, Chevrolet, GMC, Jeep и Mitsubishi Outlander получили приемлемую оценку (acceptable), чего достаточно по нормам IIHS. В остальных тестах лучше всего себя проявили BMW X1 и Mitsubishi Outlander, тогда как Chevrolet, GMC и Jeep набрали на бал меньше за защиту правой голени и стопы переднего пассажира.
Ford Escape в тесте IIHS
Кроссовер Ford проявил себя с отрицательной стороны — смещение передней стойки в районе верхней дверной петли составило 270 мм назад, что превышает смещение с водительской стороны в два раза. Кроме того, дверь от удара смялась внутрь кабины на 100 мм, зажав бедро манекена вместе с передней панелью. По мнению сотрудников института, такие повреждения грозят серьезными травмами, так что, уровень безопасности автомобиля они оценили, как слабый.
Mitsubishi Outlander Sport в тесте IIHS
У Mitsubishi Outlander Sport стойка сместилась на 220 мм, но получение серьезных травм в этом автомобиле менее вероятно, в силу чего, ему была выставлена оценка на бал выше. Правда, шторка безопасности у «японца» оказалась бесполезной — она не сработала при ударе — голова манекена скользнула по фронтальной подушке и ударилась о внутреннюю часть двери. На двойку оценена работа систем удержания и на тройку краш-тест в общем. Кстати, у Ford тоже не сработала шторка, но лучше проявила себя подушка — голове манекена удалось избежать соприкосновения с твердыми поверхностями.
Mitsubishi Outlander в тесте IIHS
Институт IIHS особо отмечает неудовлетворительность результатов, акцентируя внимание на нераскрытие подушек безопасности, что для автомобилей 2018 модельного года выглядит странным. Mitsubishi Outlander Sport и Ford Escape пополнили список худших по результатам удара пассажирской стороной, где представлен Subaru Forester (marginal — «тройка» и Toyota RAV4 (poor — «двойка»).
Ранее портал «Карельские Вести» выяснял, безопаснее ли кроссоверы легковых автомобилей.
По материалам: www.kolesa.ru
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