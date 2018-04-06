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Bentley представили новый Bentayga V8
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Bentley представили новый Bentayga V8 

За рулем Кубань 14 минут назад
Фото: За рулем Кубань
С выходом на рынок Bentayga открыл новый автомобильный сегмент и установил новый стандарт роскошных SUV, предложив уникальную возможность наслаждаться путешествиями в любой местности и в любых дорожных условиях.
Компания Bentley представляет новейшую спортивную версию самой титулованной модели — Bentayga V8.
Новая версия оснащается 4-литровым бензиновым двигателем V8 нового поколения с двойным турбонаддувом, впечатляющая мощность которого сочетается с топливной экономичностью. Спортивный характер модели подчеркивают эмоциональное звучание двигателя V8, стильные сдвоенные выхлопные патрубки и углекерамические тормоза, доступные опционально.
В новой версии Bentayga гармонично сочетаются исключительная роскошь, мощность, комфорт и спортивный характер. Превосходную динамику и отзывчивость автомобиля обеспечивает система Bentley Drive Dynamics — с ее помощью можно установить дополнительные настройки Bentayga V8, от плавности лимузина до точной реакции спорткара.
Интерьер модели выполнен в уникальном стиле Bentley — современная роскошь объединяет изысканные материалы, инновационные технологии и искусную работу мастеров марки. Среди новых дизайнерских решений модели — отделка рулевого колеса кожей и деревом, а также панели из глянцевого углеродного волокна.
Мощность, изысканность, комфорт и спортивный характер Бензиновый 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом развивает мощность в 550 л. с. и 770 Н·м крутящего момента Разгон до 100 км/ч за 4,5 с, максимальная скорость 290 км/ч Эмоциональное звучание двигателя V8 и невероятные впечатления от вождения Уникальная передняя тормозная система: карбон-керамические тормоза доступны опционально Сдвоенные выхлопные патрубки, глянцевые карбоновые элементы отделки салона, рулевое колесо с отделкой кожей и деревом.
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