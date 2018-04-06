1000 и одна лошадь — самые мощные автомобили Женевского автосалона 2018

Для кого-то начало весны — это, в первую очередь, Международный женский день. А для тех, кто кроме женщин любит ещё и автомобили, окончание зимы — это Международный Женевский автосалон 2018, который традиционно проходит в первых числах марта.

В 2018-м году автовыставка в Швейцарии открылась 6 марта, и произошло это уже в 88-й раз.

Женевский автосалон является одним из главных мероприятий, на котором автопроизводители — крупные и не очень — представляют свои самые новые серийные модели и т.д., которые можно назвать «массовым продуктом». Но также в стране банков и сыра показывают автомобили, обладать которыми смогут единицы, но при этом количества лошадиных сил у них под капотом хватит на несколько моделей из сегмента «ширпотреб».

О десяти самых мощных машинах 88-го Женевского автосалона мы и расскажем в данной статье. Отметим сразу — никакого тюнинга и концептов!

10. Mercedes-Maybach S650

Обновлённый роскошный седан немецкой марки был представлен ещё до Женевского автосалона. И не смотря на то, что владельцы подобных автомобилей предпочитают, как правило, находится в них исключительно на задних сидениях, в Mercedes решили дать порезвиться и водителю — бывают же моменты в его работе, когда он остаётся один, без пассажиров. Да и хозяин тоже может побаловать себя настоящим драйвом.

Чтобы человек, управляющий флагманским Mercedes-Maybach смог почуствовать себя гонщиком, немцы создали топовую версию — S650. И укомплектовали её мотором от Mercedes-AMG S65 — это 6,0-литровый агрегат V12 с турбонаддувом, мощность которого составляет 630 лошадиных сил — это достаточно, чтобы разогнаться с места до 96/км всего 4,6 секунды. И это на автомобиле весом более двух тонн!

9. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

На девятом месте — ещё один шедевр инженерной мысли из Германии, который был создан при активном участии умельцев из AMG — это новейшее четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, созданное «по мотивам» представленного в 2017-м году концепта Mercedes-AMG GT Concept.

Ходили слухи, что новый представитель семейства GT, получит 805-сильную гибридную установку от концепта. Может быть в будущем подобная версия и появится, но пока самым мощным вариантом новой четырёхдверки является полноприводный GT 63 S 4MATIC+, у которого под капотом стоит 4,0-литровый двигатель V8 с функцией отключения части цилиндров, выдающий 639 «лошадок». Разгон с нуля до 100 км/ч — 3,2 секунды, а максимум — 315 км/ч.

9. Lamborghini Huracan Performante Spyder

Девятую строчку в нашем списке новая четырёхдверка от " Мерседес " делит с детищем итальянских мастеров. Это открытая версия хардкорного Lamborghini Huracan Performante, с приставкой Spyder в названии. Данная новинка, кроме того что лишилась крыши, ничем не отличается от представленного ранее купе. Просто теперь выражение «суперкар без крыши» соотвествует экстремальной «Ламбе» как в прямом, так и в переносном, смысле.

Укомплектован новый Lamborghini Huracan Performante Spyder таким же, как и у купе, 5,2-литровым атмосферным бензиновым V10 мощностью 640 л.с. С места до 100 км/ч открытый суперкар разгоняется всего за 3,1 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.

На восьмом месте — ещё один итальянец. Это новая модификация Ferrari 488 — Pista, что в переводе с итальянского означает «Трек». В модельном ряду компании из Маранелло данный суперкар стал самым мощным автомобилем с двигателем V8.

Для Ferrari 488 Pista мощность 3,9-литрового мотора V8 от версии 488 GTB увеличили с 670 л.с. до 720 л.с. На разгон с места до 100 км/ч новинке нужно всего 2,85 секунды, а через 7,6 секунды спидометр будет показывать скорость в 200 км/ч. Максималка — более 340 км/ч.

7. McLaren Senna GTR Строить мощные автомобили умеют не только в Германии и Италии, но и в Британии. С Туманного Альбиона в Швейцарию приехала трековая новинка McLaren Senna GTR — мощная версия суперкара, не предназначенная для дорог общего пользования. И построят таких машин всего 75!

О силовой установке нового McLaren Senna GTR британцы не рассказали. У дорожного суперкара мощность 4,0-литрового битурбо двигателя V8 составляет 800 лошадиных сил, а трековому пообещали добавить ещё минимум 25 «лошадок». Ну а кроме внушительного «табуна» под капотом трековая версия отличается ещё и внушительным ценником — миллион фунтов стерлингов.

6. LVCHI Venere

На шестой строчке — электромобиль вряд ли кому-то известной в России китайской компании LVCHI с красивым названием Venera. Это седан длиной более пяти метров, со стильной светодиодной передней оптикой, кучей сенсорных экранов в четырёхместном салоне и распашными дверями. И вполне серийный.

Но самое главное у «Венеры» не снаружи, а внутри. Это четыре электродвигателя — по два на каждой оси, которые питает блок батарей на 100 кВтч. Суммарная мощность силовой установки двухтонного авто — 1006 «лошадей» и 1540 Нм крутящего момента! Разгон до «сотни» — 2,5 секнуды. Максималка — 286 км/ч. Запас хода до 650 км. Зарядить аккумуляторы на 80% можно за 50 минут (на быстрой зарядке).

5. Aston Martin Valkyrie AMR Pro Далее — ещё один британец и ещё один трековый гиперкар. Это продукт совместной работы компании Aston Martin и формульной команды Red Bull Racing — Valkyrie AMR Pro, которая будет построена в количестве всего 25 штук, а бонусом покупатели получат допуск на базу коллектива из Милтон-Кинса, и смогут попробовать свои силы на настоящем симуляторе «Формулы 1».

Как и в случае с трековым McLaren Senna GTR, создатели «Валькирии» пока умалчивают истинную мощность гиперкара, говоря лишь про «более 1100 лошадиных сил» и намекая на максимальную скорость в 360 км/ч. Отметим, что все экземпляры как дорожных, так и трековых Aston Martin Valkyrie уже проданы.

4. Zenvo TSR-S Ещё более мощным получился датский гиперкар Zenvo TSR-S. Это дорожная версия TSR, который, по сути, он является продолжением Zenvo TS1, который был представлен в Женеве в 2016 году. По крайней мере мотор у TSR-S стоит такой же — 5,8-литровый V8, только мощнее. В основе Zenvo TSR-S — монокок из стали и алюминия со стальными подрамникам. Кузовные детали сделаны из карбона. Вес машины всего 1495 кг.

Отметим, что у силовой установки Zenvo TSR-S три режима работы. Первый — минимальный, при которм генерируется порядка 710 л.с. Второй — умный IQ, самостоятельно регулирующий отдачу мотора в зависимости от дорожных условий. Третий — максимальный, когда выдаются все 1193 «лошади», разгоняющие датский гиперкар с нуля до 100 км/ч за 2,8 секунды. Скорость в 200 км/ч «Зенво» набирает всего за 6,8 секунды. Максимальная скорость ограничена — 325 км/ч.

3. Techrules Ren RS Тройку самых мощных машин, представленных на Женевском автосалоне 2018 года, открывает ещё одно чудо инженерной мысли из Китая — трековый Techrules Ren RS. Напомним, дорожный 1044-сильный гиперкар выделялся на фоне своих собратьев наличием микротурбины, которая вырабатывает электроэнергию для микрогенератора 20 кВт/ч, который, в свою очередь, питает силовую установку из шести электромоторов. Правда у трековой модификации не три, а всего одно место в салоне, но зато больше лошадиных сил.

Силовая установка у Techrules Ren RS представлена в двух вариантах — базовом с четырьмя электромоторами, и топовой, где их шесть. Именно последняя версия самая мощная — 1305 л.с. С места до 100 км/ч Techrules Ren RS разгоняется за 3,0-секунды, а «максималка» составляет 330 км/ч.

2. Corbellati Missile

Второе место в нашем списке досталось итальянскому гиперкаруCorbellati Missile. Автомобиль, который построили в неизвестном доселе в автомире ателье не зря назвали «Ракетой» — создатели уверяют, что он сможет разогнаться до 500 км/ч!

Corbellati Missile оснащается 9,0-литровым (!) двигателем V8, который выдаёт 1800 лошадиных сил! Динамические характеристики гиперкара не сообщаются, зато на сайте Corbellati есть информация, что ателье имеет 70-летнюю историю в ювелирном деле.

1. Rimac C_Two Самым мощным серийным гиперкара Женевского автосалона 2018 года стал хорватский Rimac C_Two. Это вторая модель марки, которую слишком уж серийной назвать сложно — будет выпущено всего 150 автомобилей. Стоит отметить, что вторая модель Rimac получилась почти в два раза мощнее первой — Concept One с 1072 «лошадьми» под капотом, с которыми на съёмках The Grand Tour не смог совладать Ричард Хаммонд

Полноприводный электромобиль Rimac C_Two получил четыре электродвигателя — по два на каждой оси. Плюс двухступенчатые коробки передач сзади и односкоростные спереди, а также блок батарей на 120 кВтч. Суммарная мощность силовой установки — 1 914 л.с. и 2 300 Нм крутящего момента. С нуля до 96 км час Rimac C_Two разгоняется за 1,85 секунды, а до 300 км /ч — за 11,8 секунды. Максимум, который можно выжать из хорватского гиперкара — 412 км/ч.