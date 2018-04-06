В КЛЮЧАВТО объявлены цены на внедорожник Volkswagen Teramont

Автомобиль доступен для предзаказа в дилерских центрах холдинга.

Бренд Volkswagen объявляет цены на новый внедорожник Teramont. У официальных дилеров Volkswagen КЛЮЧАВТО и Volkswagen КЛЮЧАВТО Аэропорт в Краснодаре стоимость абсолютно нового автомобиля начинается от 2.799.000 рублей.

Уже в базовом исполнении Volkswagen Teramont комплектуется круиз-контролем, трехзонным климат-контролем, аудиосистемой Composition Media с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, интерфейсом App-Connect и голосовым управлением, выбором режимов вождения 4MOTION Active Control, динамическим автокорректором фар, а также электроподогревом передних сидений. Для новинки доступны два бензиновых двигателя мощностью 220 л.с. и 280 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, что дилерские центры Volkswagen КЛЮЧАВТО в Краснодаре уже начали прием заказов на абсолютную новинку бренда в этом году.

«Самая ожидаемая новинка года от Volkswagen с каждым месяцем становится к нам все ближе. Уже объявлены цены на модель и комплектации для страны. Остается дождаться официальной презентации и отправиться на первые тест-драйвы. Уверены, большой внедорожник в своем сегменте, для немецкого бренда, станет новой звездой и усилит представленность Volkswagen на рынке», — комментирует пресс-служба КЛЮЧАВТО.

Подробнее о Volkswagen Teramont

В России модель будет представлена в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive. На Teramont марка Volkswagen предлагает своим клиентам расширенную гарантию сроком на 4 года (или 120.000 км пробега).

Для новинки доступны два мощных и экономичных бензиновых двигателя: 2-литровый турбированный силовой агрегат R4 (220 л.с.) и 3.6-литровый VR6 (280 л.с.). В сочетании с каждым из них предлагается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод 4MOTION. Новый внедорожник от Volkswagen построен на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB), которая отмечена многочисленными международными наградами. Длина модели составляет 5.036 мм, ширина — 1.989 мм, высота 1.769 мм. Дорожный просвет равен 203 мм.