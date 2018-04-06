SKODA KODIAQ SPORTLINE — семейный внедорожник с уникальным спортивным дизайном

Среди модификаций внедорожника ŠKODA KODIAQ, есть одна, которую по достоинству оценят любители ярких и заметных на дороге автомобилей. Это версия SPORTLINE, которая отличается динамичной внешностью и решительным характером — это подчёркивают как дизайнерские решения, так и специальное оснащение. Минимальная стоимость KODIAQ SPORTLINE составляет 2 180 000 рублей.

Уже в стандарте у ŠKODA KODIAQ SPORTLINE есть система выбора режима движения Driving Mode Select, которая настраивает характеристики двигателя, трансмиссии, руля, кондиционера и других систем в соответствии с четырьмя предустановленными режимами — Normal, Eco, Sport и Snow. Можно также настроить всё самому — для этого предусмотрен пятый режим Individual.

Также внедорожник в стандартной комплектации оснащается водительским сиденьем с электроприводом и пассажирским с ручной регулировкой по высоте, подсветкой пространства для ног спереди и сзади, декоративной светодиодной подсветкой салона (доступны 10 цветов), макияжными зеркалами в солнцезащитных козырьках слева и справа, с LED-освещением и двумя светодиодными лампами для чтения спереди. Кроме того, модель комплектуется множеством практичных решений в духе Simply Clever, а также различными системами безопасности, которые обеспечивают высокий уровень защиты всех пассажиров.

За доплату предлагается широкий набор дополнительных опций для KODIAQ SPORTLINE. Это, например, многочисленные электронные помощники: система автоматической парковки, ассистент движения по полосе, система управления дальним светом, система защиты пассажиров Crew Protect Assistant, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида с омывателем, электропривод крышки багажника, датчик усталости водителя и многое другое.

В моторную гамму ŠKODA KODIAQ SPORTLINE вошли два бензиновых и один дизельный двигатель. У базовой версии под капотом установлен 1,4-литровый агрегат TSI на 150 л.с. пару которому составляет коробка передач DSG-6. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 9,9 секунды. Максимальная скорость — 194 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле 7,5 л/100 км.

Ещё один бензиновый двигатель — двухлитровый 180-сильный TSI. Он работает вместе с коробкой передач DSG-7. Разгон до 100 км/ч — 8,0 секунды. Максимальная скорость — 207 км/ч. расход топлива в смешанном цикле 7,4 л/100 км. Для любителей дизельных двигателей предусмотрен вариант с 2,0-литровым агрегатом TDI, мощностью 150 л.с. Такая версия разгоняется до 100 км/ч за 9,9 секунды, максимум — 194 км/ч. Сочетается данный мотор с коробкой передач DSG-7. Привод у всех версий полный.

Также Юг-Авто Центр подготовил выгодное предложение на приобретение KODIAQ SPORTLINE. При покупке версии SPORTLINE экономия на соответствующих опциях составит 25%.

Стоимость на модель ŠKODA KODIAQ SPORTLINE

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE 1.4 TSI 4×4 от 2 180 000 рублей ŠKODA KODIAQ SPORTLINE 2.0 TSI 4×4 от 2 528 000 рублей ŠKODA KODIAQ SPORTLINE 2.0 TDI 4×4 от 2 483 000 рублей