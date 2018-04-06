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Суперкар Lamborghini Aventador SVJ будет 800-сильным
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Суперкар Lamborghini Aventador SVJ будет 800-сильным 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Фотографы-шпионы сумели отловить в объективы своих мощных фотокамер замаскированный прототип «заряженного» купе Lamborghini Aventador SVJ (Superveloce Jota). Высокопроизводительный автомобиль был замечен на дорогах общего пользования в Европе.
Несмотря на то, что кузов машины покрыт камуфляжем, можно отметить, что модель Lamborghini Aventador SV Jota оснащена новым передним бампером, аэродинамическими боковыми «юбками» и новыми облегченными колесами, которые аналогичны тем, которые используются на машине Aventador LP750-4 Superveloce.
Помимо этого, в оснащение купе входит своеобразное заднее аэродинамическое крыло, массивный диффузор, пересмотренные вентиляционные отверстия и новая спортивная выхлопная система. Предполагается, что купе получило систему Aerodinamica Lamborghini Attiva, которая регулирует аэродинамику автомобиля, чтобы максимизировать сопротивление для повышения стабильности или уменьшения сопротивления для ускорения.
Ожидается, что новый суперкар Lamborghini Aventador SVJ будет использовать атмосферный двигатель V12 объёмом 6,5 литрами. Точная оценка производительности остается неясной, но в отчетах говорилось, что отдача мотора может составить около 800 лошадиных сил. Напомним, что на модели Aventador SV Coupe этот агрегат выдаёт 750 л.с. (690 Нм).
По неофициальным данным, мировая премьера модели Lamborghini Aventador SVJ состоится до конца 2018 года. Автомобиль станет не только самым мощным и экстремальным Aventador в истории, но и самым дорогим.
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