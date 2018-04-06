Австрийская компания создала пожарный электромобиль на базе Mercedes-Benz Sprinter

Австрийский стартап Kreisel Electric в сотрудничестве с фирмами Rosenbauer и Linz AG разработал пожарный автомобиль с полностью электрической силовой установкой. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на издание Electrek. Новинка построена на базе легкого грузовика Mercedes-Benz Sprinter , который укомплектовали блоком аккумуляторов массой 620 килограммов. Батареи емкостью 86 кВт-ч позволяют пожарному расчету проезжать без подзарядки до 160 километров. Пожарный «Спринтер» оснащен электрическим двигателем, развивающим 120 кВт, что эквивалентно 163 лошадиным силам.

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Компания Kreisel Electric знаменита своими проектами по созданию необычных электрокаров. К примеру, австрийцы оснастили электрическим мотором классический гоночный спортпрототип Porsche 910, способный разгоняться с места до «сотни» за 2,5 секунды.

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