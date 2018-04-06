Компактный кроссовер Toyota Vitara Brezza: первые изображения

Несколько дней назад стало известно, что компании Suzuki Toyota подписали соглашение, в рамках которого планируется обменяться некоторыми моделями для индийского рынка. Свободные художники мгновенно отреагировали на эту информацию, и уже готовы показать, как будет выглядеть компактный кроссовер Toyota Vitara Brezza.

Напомним, что в Индии этот автомобиль доступен под названием Maruti Suzuki Vitara Brezza. Как отмечалось ранее, кардинальных изменений в автомобили компании вносить не планируют. При этом машины могут получить фирменные стилистические решения.

Исходя из этого, независимые дизайнеры издания CarDekho представили, как может выглядеть компактный кросс Toyota Vitara Brezza, в оформление экстерьера которого использованы стилистические решения недавно представленного внедорожника Toyota RAV4 нового поколения.

Отметим, что в настоящее время нет официальной информации о том, как именно компании Suzuki и Toyota планируют изменять внешний вид автомобилей. Помимо компактного внедорожника Vitara Brezza, марка Toyota выпустит свою версию компактной модели Maruti Suzuki Baleno , а компания Suzuki предложит индийским клиентам перелицованный седан Toyota Corolla

Как отмечают наши индийские коллеги, появление в линейке компании Maruti Suzuki компактного седана Corolla позволит навязать конкуренцию в популярном сегменте, где сейчас «балом правят» такие автомобили, как Skoda Octavia Hyundai Elantra.

Предполагается, что новые совместные модели Toyota и Maruti Suzuki начнут поступать в продажу со второго квартала 2019 года. Более подробная информация о новинках должна появиться ближе к запуску.