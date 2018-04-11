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35% новых автомобилей, продаваемых в России, производят на АвтоВАЗе
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35% новых автомобилей, продаваемых в России, производят на АвтоВАЗе 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая в январе — марте 137,1 тыс. машин, что соответствует доле рынка около 35%. На втором месте находится KIA-Hyundai с 91,3 тыс. проданных экземпляров и рыночной долей 23,2%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 42,9 тыс. автомобилей и долей чуть меньше 11%.
Сообщается, что среди моделей автомобилей звание лидера по прежнему удерживает KIA Rio, показатель которого за первый квартал достиг 25,4 тыс. реализованных экземпляров. На втором месте находится Lada Vesta (24,3 тыс. шт.), а замкнула тройку лидеров Lada Granta (20,6 тыс. шт.). В ТОП-5 попали и две модели Hyundai — кроссовер Creta и седан Solaris (15,8 и 14,5 тыс. шт. соответственно). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», из 20 представленных моделей только две (причем, обе — Toyota) в первом квартале 2018 года показывают падение продаж — кроссовер RAV4 (-6,7%) и бизнес-седан Camry (-9%).
Сильнее всего выросли объемы реализации у Lada Largus (+72,2%).
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