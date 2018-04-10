«Автостат Инфо» составил рейтинг моделей авторынка РФ в марте

Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на рынке легковых автомобилей в России в марте 2018 года и составили список самых продаваемых в отчетный месяц моделей. Рейтинг возглавляет KIA Rio, а в ведущую «пятерку» входят две модели LADA и два Hyundai

Модель KIA Rio лидирует в марте с результатом 8726 проданных авто. Годом ранее в тот же месяц было продано 8475 таких машин, прирост продаж составил, таким образом, 3%. Второе место занимает LADA Vesta . Показатели реализации модели выросли на 42% в годовом сравнении, то есть с 6084 до 8633 ед. авто соответственно. Третье место занимает LADA Granta — 7160 машин, что на 0,7% ниже прошлогоднего результата (7160 авто). Четвертое место у Hyundai Creta , который, таким образом, стал лидером сегмента SUV. В марте россияне приобрели 5732 кроссовера «Крета» — это на 31% больше, чем годом ранее (4376 ед.). Замыкает первую «пятерку» Hyundai Solaris , продажи которого продолжают снижаться. В марте эта модель потеряла в продажах почти 20%, всего было продано 5278 машин, а годом ранее — 6586 ед.

Вторую «пятерку» из мартовского ТОП-10 по версии «Автостат Инфо» составили:

Ранее аналитический центр «Автостат Инфо» сообщал, что в марте 2018 года покупатели приобрели 129 117 новых легковых машин. Рост рынка составил 9,2% от прошлогоднего результата продаж — 118 194 авто.