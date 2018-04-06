Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов марта 

Автоэксперты составили ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам марта. Самой востребованной моделью в своем сегменте, по данным аналитического агентства «Автостат», остается «Hyundai Creta». В марте компактный кроссовер разошелся тиражом 5 994 автомобиля (+27%), сохранив за собой звание бестселлера в сегменте SUV на российском авторынке.
Второе место занял «Renault Duster», на котором остановил свой выбор 4 101 покупатель (+17%). Замыкает тройку лидеров динамичный «Renault Kaptur» с показателем 3 240 проданных машин (+22%). В первую пятерку также вошли «Volkswagen Tiguan», чьи продажи составили 3 064 экземпляра (+52%), и «Toyota RAV4», продажи которого упали на 20% и достигли отметки 2 994 авто.
В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам марта также вошли «Mitsubishi Outlander» (2 760 единиц), «Chevrolet Niva» (2 566 штук), LADA 4x4 (2 329 авто), «KIA Sportage» (2 054 машины) и «Hyundai Tucson» (1 955 штук).
Аналитики отмечают, что по итогам первых трех месяцев текущего года лидером среди моделей SUV также является «Hyundai Creta» (15 764 реализованные машины; +39%). Далее следуют «Renault Duster» (10 270 единиц; +19%) и «Renault Kaptur» (7 659 авто; +28%).