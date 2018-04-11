Траты россиян на покупку новых легковых автомобилей выросли на 30% в январе-феврале — до 296 млрд руб.

Траты россиян на покупку новых легковых автомобилей в январе-феврале 2018 г. выросли на 28,5% — до 296 млрд руб., сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», в январе-феврале 2018 г. жители нашей страны потратили на покупку новых легковых автомобилей 296 млрд руб. Это на 28,5% выше результата годичной давности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего денег у россиян ушло на покупку автомобилей KIA — 40 млрд руб., что на 67% больше, чем за первые два месяца прошлого года.

«Отметим, что корейская марка по этому показателю опередила лидера прежних лет — Toyota . В свою очередь, на новые легковые автомобили этого японского бренда было затрачено 27,6 млрд руб. (рост произошел на 16%). Столько же россияне потратили и на покупку машин отечественной марки Lada (27,6 млрд руб.) — на 42,5% больше, чем в январе-феврале 2017 г. Кроме этого, за отчетный период жители России купили легковые автомобили Hyundai Mercedes-Benz на сумму 24,7 и 22,2 млрд руб. соответственно. При этом у корейского бренда данный показатель вырос на 44,5%, а у немецкого — на 8,5%. Результаты остальных марок находятся ниже отметки 20 млрд руб.», — рассказали в пресс-службе.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», на долю пяти перечисленных марок приходится около половины (48%) от всего объема денег, потраченных россиянами на покупку новых легковых автомобилей за первые два месяца нынешнего года.