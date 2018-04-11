За первые два месяца 2018 года россияне потратили на новые машины почти 300 млрд рублей

В январе — феврале 2018 года жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей 296 млрд рублей. Это на 28,5% выше результата годичной давности, сообщает «Автостат».

Больше всего денег россияне потратили на покупку автомобилей KIA — 40 млрд рублей, что на 67% больше, чем за первые два месяца прошлого года. Корейская марка по этому показателю опередила лидера прежних лет — Toyota . В свою очередь, на новые легковые автомобили этого японского бренда было затрачено 27,6 млрд рублей (+16%). Столько же россияне потратили и на покупку машин отечественной марки LADA (27,6 млрд руб.) — на 42,5% больше, чем в январе — феврале 2017 года.

Кроме этого, за отчетный период жители России купили легковых автомобилей Hyundai Mercedes-Benz на сумму 24,7 и 22,2 млрд рублей соответственно. При этом у корейского бренда данный показатель вырос на 44,5%, а у немецкого — на 8,5%. Результаты остальных марок находятся ниже отметки 20 млрд рублей.

На долю пяти перечисленных марок приходится около половины (48%) от всего объема денег, потраченных россиянами на покупку новых легковых автомобилей за первые два месяца нынешнего года.