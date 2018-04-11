Ещё
За первые два месяца 2018 года россияне потратили на новые машины почти 300 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

За первые два месяца 2018 года россияне потратили на новые машины почти 300 млрд рублей 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Волга Ньюс
В январе — феврале 2018 года жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей 296 млрд рублей. Это на 28,5% выше результата годичной давности, сообщает «Автостат».
Больше всего денег россияне потратили на покупку автомобилей KIA — 40 млрд рублей, что на 67% больше, чем за первые два месяца прошлого года. Корейская марка по этому показателю опередила лидера прежних лет — Toyota. В свою очередь, на новые легковые автомобили этого японского бренда было затрачено 27,6 млрд рублей (+16%). Столько же россияне потратили и на покупку машин отечественной марки LADA (27,6 млрд руб.) — на 42,5% больше, чем в январе — феврале 2017 года.
Кроме этого, за отчетный период жители России купили легковых автомобилей Hyundai и Mercedes-Benz на сумму 24,7 и 22,2 млрд рублей соответственно. При этом у корейского бренда данный показатель вырос на 44,5%, а у немецкого — на 8,5%. Результаты остальных марок находятся ниже отметки 20 млрд рублей.
На долю пяти перечисленных марок приходится около половины (48%) от всего объема денег, потраченных россиянами на покупку новых легковых автомобилей за первые два месяца нынешнего года.
Газета.Ru: последние новости
Задавившего женщину на тротуаре стритрейсера на BMW X5 могла «подрезать» машина ДПС Автошколы предложили ввести повторный экзамен при замене прав Путин подписал закон о лишении прав за 0,3 г спирта на литр крови
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился1
Названы самые надежные автомобили2
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение