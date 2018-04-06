Легкий рестайлинг: Chevrolet обновила модели Cruze и Spark

Американская компания Chevrolet официально представила обновлённые версии автомобилей Cruze и Spark 2019 модельного года. Оба компактных автомобиля получили незначительные изменения дизайна, а также новые технологии.

Так, обновлённый Chevrolet Cruze 2019 модельного года отличается от предшественника пересмотренной решёткой радиатора с добавлением хромированных акцентов. Кроме этого, у седана и хэтча немного изменилось оформление светотехники. В компании отмечают, что благодаря этим обновлениям у модели «улучшился внешний вид».

Кроме этого для обновлённого семейства Chevrolet Cruze 2019 модельного года доступны совершенно новые наборы колёсных дисков, а также дополнительные черные акценты в модификации RS. Также производитель пересмотрел комплектации модели: впервые в истории 5-дверный хэтч будет доступен в версии LS.

В салоне «посвежевшего» Chevrolet Cruze 2019 модельного года можно обнаружить новые варианты цветового оформления, информационно-развлекательную систему с семидюймовым сенсорным монитором. В компании отмечают, что была улучшена связь Bluetooth и графика.

Обновлённый седан и хэтчбек Chevrolet Cruze по-прежнему питаются от 1,4-литрового 4-цилиндрового двигателя, мощность которого составляет 153 лошадиные силы (239 Нм). Трансмиссия — 6МКП или 6АКП. Также для модели доступен 1,6-литровый дизель, который генерирует 137 л.с. и 325 Нм. Трансмиссия — 6МКП или 9АКП.

Что касается обновлённого Chevrolet Spark 2019 модельного года. Маленький 5-дверный автомобиль получил схожие изменения. Например, новую радиаторную решётку, дополнительные хромированные акценты и модифицированную светодиодную светотехнику.

Кроме этого в палитре обновлённого компактного автомобиля появились новые цветовые решения, включая Orange Burst Metallic, Passion Fruit, Caribbean Blue Metallic и Rasberry. Причём, все оттенки доступны для машины во всех комплектациях.

Также «посвежевший» Chevrolet Spark 2019 модельного года получил новые функции безопасности и информационно-развлекательную систему. Питание обеспечивает прежний 98-сильный двигатель, в паре с которым может работать механическая коробка передач или трансмиссия CVT.

Обновлённый Chevrolet Cruze и Chevrolet Spark 2019 модельного года поступят в продажу позже в этом году. В настоящий момент информация о ценах автомобилей отсутствует.